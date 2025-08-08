Einbruch in Mehrfamilienhaus in Karlsruher Weststadt: Täter flüchtig

Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Wohnung in Karlsruhe. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Montagabend, 4. August, und Mittwochnachmittag, 6. August. Die Täter drangen gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Hagenstraße ein. Innerhalb der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen.

Tatort: Hagenstraße in Karlsruhe

Der Diebstahl- und Sachschaden wurde bislang nicht beziffert. Eine intensive Spurensuche und Befragungen potenzieller Zeugen laufen derzeit. Die Beamten hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu fassen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, verdächtige Beobachtungen mitzuteilen. Weitere Einzelheiten zu eventuellen gestohlenen Gegenständen wurden nicht bekannt gegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.