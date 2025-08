Einbruch in Baden-Baden: Schmuck im Wert von 6.000 Euro aus Juweliergeschäft geraubt

Unbekannte brachen in der Sophienstraße in ein Juweliergeschäft ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Sophienstraße in Baden-Baden verzeichnet die Polizei einen Einbruch in ein Juweliergeschäft. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter die Scheibe eines Schaukastens ein und entwendeten Schmuckstücke im Wert von etwa 6.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem Schließen des Geschäfts am Abend und der Entdeckung am Freitagmorgen. Der Einsatz der Kriminaltechnik soll weitere Aufschlüsse liefern.

Schmuck im Wert von 6.000 Euro entwendet

Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden arbeiten gemeinsam mit der Kriminaltechnik an der Aufklärung. Der Einbruch wurde am Freitag, 1. August, gegen 7.20 Uhr gemeldet. Sie suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

Die Polizei Offenburg ist für Anfragen erreichbar. Sie betont die Wichtigkeit der Mithilfe der Bevölkerung zur schnellen Aufklärung des Falls. Weitere Informationen können bei den Ermittlungsbehörden eingeholt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.