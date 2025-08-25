Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Einbruch in Einfamilienhaus in Stupferich: Täter sind auf der Flucht

Polizeibericht aus Karlsruhe

Einbruch in Einfamilienhaus in Stupferich: Täter sind auf der Flucht

Am Samstag, 23. August, brachen bisher Unbekannte in ein Wohnhaus in der Enzianstraße ein. Ob und was gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: ka-news Reporter

    Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster aus und durchwühlten das Gebäude. Derzeit wird ermittelt, ob und was gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt.

    Polizei sucht Zeugen

    Kurz vor dem Einbruch versuchten die Täter offenbar, in ein benachbartes Wohnhaus einzudringen. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall, woraufhin die Täter ohne Beute flohen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei bisher keine Verdächtigen fassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden