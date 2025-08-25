Einbruch in Einfamilienhaus in Stupferich: Täter sind auf der Flucht

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster aus und durchwühlten das Gebäude. Derzeit wird ermittelt, ob und was gestohlen wurde. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Kurz vor dem Einbruch versuchten die Täter offenbar, in ein benachbartes Wohnhaus einzudringen. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall, woraufhin die Täter ohne Beute flohen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei bisher keine Verdächtigen fassen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.