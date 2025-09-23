Einbruch in Bruchsaler Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Polizeiermittlungen laufen noch

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 08.40 Uhr und 15.15 Uhr in der Karl-Berberich-Straße in Bruchsal gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Ob die Einbrecher Gegenstände entwendeten, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe laufen.

Wer kann Hinweise geben?

Die Täter gelangten über die Eingangstür in die Wohnung. Trotz der Absicherung der Tür konnten sie diese aufbrechen. Der Sachschaden wird von der Polizei ermittelt. Bewohner der Umgebung werden um Mithilfe gebeten.

Wer in der fraglichen Zeit Auffälliges bemerkt hat, sollte dies den Strafverfolgern mitteilen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ist unter der Rufnummer 0721 666-5555 erreichbar. Angaben über den Umfang des Einbruchsschadens wurden noch nicht gemacht.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.