Einbruch in Blankenlocher Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Blankenlocher Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 24. August, brachen Unbekannte gegen 1.30 Uhr in ein Haus in der Linkenheimer Straße ein. Was und wie viel sie erbeuteten, wird derzeit ermittelt.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei gelangten die bisher unbekannten Täter über ein Nachbargrundstück auf das Gelände des Hauses. Mit einer Leiter kletterten sie auf das Vordach. Durch ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus. Welche Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

