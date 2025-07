Einbruch in Juwelier: Täter entwenden Waren im Wert von über 200.000 Euro

In Karlsruhe wurde in der Nacht auf Montag in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Geschäft im Durlach Center. Sie nutzten ein unbekanntes Werkzeug, um mehrere Türen zu überwinden.

Vorfall im Durlach Center

Innerhalb des Geschäfts entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich. Der Diebstahlschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Zusätzlich entstand massiver Sachschaden, der noch nicht beziffert ist. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Aufklärung des Falles bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugenhinweise sind besonders gefragt: 0721 666 5555.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.