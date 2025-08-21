Logo ka-news.de
E-Scooter unter Drogen und Alkohol am Steuer: Polizei in Rastatt schlägt Alarm

Polizeibericht aus Rastatt

Rastatt: E-Scooter-Fahrer unter Drogen, Kleinkrafträder mit Alkohol

Zwei Verkehrskontrollen in Rastatt endeten mit Strafanzeigen. Ein Mann im Alter von 35 Jahren wurde beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Ein zweiter Fahrer war stark alkoholisiert.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild)

    Polizeibeamte stellten am Mittwoch, 20. August, um 17.40 Uhr einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Angaben der Polizei ergab ein Urintest positive Werte für THC und Amphetamine.

    Wenige Stunden später bemerkten die Beamten gegen Mitternacht einen weiteren Verstoß in der Rötterbergstraße. Ein Mann führte sein Kleinkraftrad mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Beide Verkehrsteilnehmer mussten Blutproben abgeben. Nach Abschluss der Bluttests folgen für beide Männer Strafanzeigen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

