Rastatt: E-Scooter-Fahrer unter Drogen, Kleinkrafträder mit Alkohol

Polizeibeamte stellten am Mittwoch, 20. August, um 17.40 Uhr einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach Angaben der Polizei ergab ein Urintest positive Werte für THC und Amphetamine.

Wenige Stunden später bemerkten die Beamten gegen Mitternacht einen weiteren Verstoß in der Rötterbergstraße. Ein Mann führte sein Kleinkraftrad mit über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Beide Verkehrsteilnehmer mussten Blutproben abgeben. Nach Abschluss der Bluttests folgen für beide Männer Strafanzeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.