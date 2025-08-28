Schwerer Sturz eines E-Scooter-Fahrers in Karlsruhe: Ermittlungen zu Verkehrsunfall mit Verletzungen laufen.

Nach Angaben der Karlsruher Polizei verletzte sich ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer, als er in der Innenstadt-West stürzte. Am Mittwoch, 27. August, gegen 22.45 Uhr fuhr er auf dem Ahaweg, neben ihm ein 35-jähriger Bekannter im Auto. Zeugenaussagen zufolge hielt sich der E-Scooter-Fahrer am halb offenen Fenster des Wagens fest. Beim Ausweichen einer Warnbake verlor er das Gleichgewicht.

Unfallhergang in Karlsruhe

Der Mann zog sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Materielle Schäden waren weder am Auto noch am E-Scooter zu verzeichnen. Beide Fahrer sehen sich nun strafrechtlichen Konsequenzen gegenüber. Eine Anzeige wegen fahrlässigen Verhaltens ist möglich.

Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache. Alkohol oder Drogen konnten bislang nicht als Faktoren bestätigt werden. Der Verkehr auf dem Ahaweg blieb durch den Vorfall ungestört. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten.

Krankenhaus und Ermittlungen

Der Zustand des 29-Jährigen im Krankenhaus ist derzeit unbekannt. Weitere Details werden von der Polizei nicht genannt. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer scheint ausgeschlossen. Hinweise auf Verstöße gegen die Verkehrssicherheit gaben Zeugen vor Ort jedoch. Die Ermittlungen dauern an. Ob der E-Scooter vorschriftsgemäß genutzt wurde, bleibt Teil der laufenden Untersuchung.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.