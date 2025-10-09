Verfolgungsjagd durch Kehl: Polizei stoppt E-Moped mit 100 km/h

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Verfolgungsfahrt am Sonntag, 28. September 2025, gegen 15.30 Uhr. Eine Streife bemerkte in Kehl-Kork ein Moped mit technischen Mängeln. Nach Polizeiangaben flüchtete der Fahrer innerorts mit bis zu 100 km/h.

Verfolgungsfahrt mit E-Moped zwischen Kehl-Kork und Willstätt-Legelshurst

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, brach diese zur Vermeidung von Gefährdungen jedoch ab. An der Halteranschrift traf die Besatzung das E-Moped erneut fahrend an. Der Zweiradfahrer entkam über Feldwege in Richtung Willstätt-Legelshurst.

Während der Flucht wurde die Polizei von mehreren Fußgängern auf den Raser angesprochen. Hinweise auf konkrete Schäden lagen zunächst nicht vor.

Inzwischen konnten Ermittler den Tatverdächtigen identifizieren und bitten Zeugen und Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden: Telefonnummer 07851 893-0.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.