33-jähriger Drogenhändler in Pforzheim festgenommen

Am Mittwochmittag, 3. September, wurde ein Mann in der Pforzheimer Innenstadt festgenommen. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe bedrohte er dabei Polizisten mit einem Messer. Die Festnahme erfolgte, nachdem der 33-Jährige zuvor Passanten betäubende Mittel angeboten hatte.

Zeugin meldet den vorfall

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Mann im Bereich des Leopoldplatzes, als er Drogen auf einer Sitzbank ausbreitete. Sicherheitsdienstmitarbeiter kontrollierten ihn außerhalb eines Einkaufszentrums. Beim Erscheinen der Polizei zog er ein Messer, ließ es aber auf Aufforderung fallen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten eine große Menge Amphetamin sowie zahlreiche Ecstasytabletten. Der 33-Jährige wurde bereits am Donnerstag der Haftrichterin vorgeführt.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging ein Haftbefehl wegen des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Aufgrund von Fluchtgefahr wurde dieser umgehend vollzogen. Der Mann ohne festen Wohnsitz befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

