Meth, Gras, Amphetamin: Autofahrer düst unter Drogeneinfluss durch Ettlinger Fußgängerzone

Nach Angaben der Polizei wurde ein 32-jähriger Autofahrer in der Ettlinger Fußgängerzone von einer Zeugin beobachtet. Er fuhr gegen 21 Uhr mit unbeleuchtetem Audi und überhöhter Geschwindigkeit. Eine verständigte Polizeistreife, die den Mann kurz darauf an einer Kreuzung antraf.

Fahrer muss nach Drogenkonsum ins Krankenhaus

Der Fahrer versuchte beim Anblick der Polizei zu Fuß zu fliehen, konnte aber gestoppt werden. Tests bestätigten den Konsum von Methamphetamin, Amphetamin und THC. Aufgrund gesundheitlicher Beschwerden kam er ins Krankenhaus.

Gefahr im Straßenverkehr

Sein Führerschein wurde eingezogen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Drogenkonsum am Steuer. Ob es zu weiteren Gefährdungen kam, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte. Hinweise werden beim Polizeirevier Ettlingen entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.