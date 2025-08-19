Mutmaßlicher Drogendealer in Karlsruhe in Untersuchungshaft

Ein 29-jähriger Mann wurde am Samstagabend von der Polizei am Karlsruher Ludwigsplatz festgenommen, wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht. Zeugen meldeten, dass er mit zwei weiteren Männern mutmaßlich Drogen verkaufte. Die alarmierten Beamten trafen schnell ein und nahmen alle drei Personen fest.

Festnahme in Karlsruhe

Bei der Durchsuchung fand die Polizei fünf Verpackungen mit mutmaßlichem Kokain, insgesamt etwa drei Gramm. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für den 29-Jährigen. Ein Richter beim Amtsgericht Karlsruhe erließ am Sonntag den Haftbefehl. Die Ermittlungen leiten das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den Drogenhandel in der Region, bei dem oft kleine Mengen im Umlauf sind. Die beiden Begleiter des Beschuldigten, im Alter von 17 und 37 Jahren, sind ebenfalls in das Geschehen involviert. Details über ihre Rolle sind noch unklar.

Fortlaufende Ermittlungen

Die zuständigen Behörden prüfen weitere Verbindungen im Drogenmilieu. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium setzen die Ermittlungen fort. Es wird erwartet, dass weitere Details im Lauf der Ermittlungen bekannt werden. Der Fall zeigt die Bedeutung von Zeugenhinweisen für erfolgreiche Polizeiarbeit.

