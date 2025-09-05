Mann stiehlt Schmuck aus Juweliergeschäft in Rastatt

Am Mittwochnachmittag, 3. September, betrat gegen 13.30 Uhr ein bisher unbekannter Mann ein Juweliergeschäft in der Poststraße in Rastatt. Den Angaben der Polizei zufolge legte der Unbekannte zwei Ketten an, bevor er das Geschäft mit dem Schmuck fluchtartig verließ. Der Diebstahlschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen beschreiben den Mann als zwischen 20 und 30 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild und lockigen Haaren.

Polizei bittet um Hilfe

Der Täter trägt eine sportliche Figur und war bei der Tat mit einem dunkelblauen T-Shirt der Marke "Balenciaga" bekleidet. Die Aufschrift des T-Shirts ist in Weiß gehalten. Die Flucht des Diebes führte ihn zu Fuß in Richtung des Schlossparks.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Hinweise können an die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 weitergegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Ein besonderer Appell, sich zu melden, ergeht an eventuelle Zeugen, die zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe waren.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.