Familienkrieg auf Bruchsaler Straßen: Polizei nimmt vier Personen fest

Die Polizei Karlsruhe kontrollierte in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem Hauptzollamt Karlsruhe mehrere Lokale in Bruchsal. Hintergrund sind wiederholte Streitigkeiten zweier Gruppierungen. Es handelt sich um Familien mit türkisch und kurdischstämmigem Hintergrund.

Elektroschocker, Teleskopschlagstock, Schreckschusswaffen

Zwischen 18 Uhr und 23 Uhr kontrollierten Beamte über 70 Personen und mehrere Betriebe. Sie beschlagnahmten Waffen und gefährliche Gegenstände. Darunter fanden sich Schreckschusswaffen, ein Elektroschocker und ein Teleskopschlagstock. Zollbeamte entdeckten unversteuerten Tabak. Insgesamt nahmen die Polizei vier Personen in Gewahrsam.

Es wurden vier Platzverweise ausgesprochen. Das Landratsamt Karlsruhe stellte Verstöße gegen Hygienevorschriften in zwei Imbissen fest. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Polizeidirektor Gustav Zoller betont die Null-Toleranz-Politik gegenüber rechtswidrigem Verhalten.

Polizeichef unterstreicht Sicherheit

Kontrollen in Bruchsal sind Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts. Die Polizei setzt verstärkt auf Präsenz, um Eskalationen zu vermeiden. Die Behörden betonen, dass Sicherheit und Ordnung gewahrt bleiben. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei ruft zur Mithilfe auf, falls Zeugen relevante Informationen haben.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.