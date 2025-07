Karlsruhe Gefahrstoffaustritt in Wiesental: Chemische Reaktion sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Montagmorgen, 21. Juli, kam es bei einem Unternehmen in der Franz-Siegel-Straße in Wiesental zu einem Gefahrstoffaustritt. Die Feuerwehr rückte mit spezieller Schutzausrüstung an.