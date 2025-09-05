Verstöße bei Buskontrollen am Karlsruher Hauptbahnhof festgestellt

Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte an zwei Vormittagen am Hauptbahnhof Buskontrollen durch. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei allen Fahrzeugen eine Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten fest. Diese Verstöße betrafen die Dokumentation der Arbeitszeiten mithilfe von Kontrollgeräten und den erforderlichen Fahrerkarten. Die Fahrer waren entweder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerkarte oder hatten diese nicht korrekt verwendet.

Beanstandungen in Karlsruhe

Teilweise waren Fahrerkarten abgelaufen oder wurden von mehreren Fahrern gemeinsam genutzt. Die Polizei reagierte mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Fahrer und beteiligten Unternehmen. Diese Verstöße können zu Bußgeldern im unteren fünfstelligen Bereich führen. Einem Fahrer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Die Maßnahmen der Verkehrspolizei zielten darauf ab, die Einhaltung der Vorschriften im Schienenersatzverkehr sicherzustellen. Die betroffenen Unternehmen müssen nun mit finanziellen Konsequenzen rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.