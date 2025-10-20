Streit eskaliert: 20-Jähriger greift 14-Jährigen mit Reizgas an

Streit in Bretten eskaliert

Nach Angaben der Polizei eskalierte am Samstagabend, 18. Oktober, um 18 Uhr, in Bretten ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 14-Jährigen. Der Ältere setzte Tierabwehrspray ein. Der Jüngere erlitt leichte Verletzungen

20-Jähriger ist betrunken und klaut E-Scooter

Der 20-Jährige flüchtete anschließend auf einem E-Scooter in Richtung Industriegebiet. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Kräfte trafen den Beschuldigten im Bereich der Josephine-Benz-Straße in Gondelsheim an. Bei der Kontrolle zeigte er laut ein „auffälliges Verhalten“. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der mitgeführte E-Scooter entwendet. Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Diebstahls.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.