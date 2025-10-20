Logo ka-news.de
Bretten: Polizei stellt flüchtigen 20-Jährigen nach Angriff in Bretten

Polizeibericht aus Bretten

Streit eskaliert: 20-Jähriger greift 14-Jährigen mit Reizgas an

20-Jähriger setzt Reizgas gegen Jugendlichen in Bretten ein – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Streit in Bretten eskaliert

    Nach Angaben der Polizei eskalierte am Samstagabend, 18. Oktober, um 18 Uhr, in Bretten ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 14-Jährigen. Der Ältere setzte Tierabwehrspray ein. Der Jüngere erlitt leichte Verletzungen

    20-Jähriger ist betrunken und klaut E-Scooter

    Der 20-Jährige flüchtete anschließend auf einem E-Scooter in Richtung Industriegebiet. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Kräfte trafen den Beschuldigten im Bereich der Josephine-Benz-Straße in Gondelsheim an. Bei der Kontrolle zeigte er laut ein „auffälliges Verhalten“. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille.

    Nach bisherigen Erkenntnissen war der mitgeführte E-Scooter entwendet. Gegen den Mann laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts des Diebstahls.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

