Zwei VW-Modelle in Karlsruhe gehen in Flammen auf – 60.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Mittwoch alarmierten Passanten die Feuerwehr und Polizei, nachdem sie zwei brennende Fahrzeuge in der Gebrüder-Himmelheber-Straße in Karlsruhe-Beiertheim-Bulach entdeckt hatten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen der VW Polo und der VW T-Roc bereits in Vollbrand. Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört.

Brandereignis in Beiertheim-Bulach

Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 60.000 Euro. Die Meldung über den Brand ging gegen 00.50 Uhr bei den zuständigen Stellen ein. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten die Autos nicht gerettet werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes eingeleitet. Weitere Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt. Hinweise von Zeugen werden von der Polizei begrüßt.

