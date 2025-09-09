Logo ka-news.de
Brandstiftung in Malsch: Unbekannte zerstören Kleinbagger

Polizeibericht aus Malsch

Kleinbagger in Malsch durch Brandstiftung zerstört

Zeugen meldeten am Montagabend Rauch in einem Waldgebiet nahe Malsch. Einsatzkräfte fanden einen brennenden Bagger vor. Die Polizei ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Feuerwehr (Symbolbild)
    Feuerwehr (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Brandes

    Am Montagabend, 8. September, wurde ein Kleinbagger durch ein Feuer zerstört. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 19.45 Uhr Rauch im Bereich der Landesstraße 608 zwischen Malsch und Freiolsheim. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Baufahrzeug bereits vollständig. Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte eine Ausbreitung des Brandes auf das umliegende Waldgebiet.

    Schaden von 10.000 Euro

    Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hintergründe zu Motiv oder Tätern sind bislang nicht bekannt. Hinweise aus der Bevölkerung sollen zur Klärung des Falles beitragen.

    Der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

