Kleinbagger in Malsch durch Brandstiftung zerstört

Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Brandes

Am Montagabend, 8. September, wurde ein Kleinbagger durch ein Feuer zerstört. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 19.45 Uhr Rauch im Bereich der Landesstraße 608 zwischen Malsch und Freiolsheim. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Baufahrzeug bereits vollständig. Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte eine Ausbreitung des Brandes auf das umliegende Waldgebiet.

Schaden von 10.000 Euro

Die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hintergründe zu Motiv oder Tätern sind bislang nicht bekannt. Hinweise aus der Bevölkerung sollen zur Klärung des Falles beitragen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.