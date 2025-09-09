Jugendliche zünden Plakat an Bahnhaltestelle in Gaggenau an

Zwei Jugendliche haben am Montagnachmittag, 8. September, eine Sachbeschädigung in Gaggenau verursacht. Sie zündeten ein Plakat an und beschädigten die Glasscheibe einer Bahnhaltestelle.

Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall gegen 16 Uhr in der Weinbrennerstraße, als ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger ein Informations-Plakat in Brand setzten. Außerdem beschädigten sie die Glasscheibe der Haltestelle. Eine Streifenbesatzung traf die beiden Jugendlichen an und führte eine Personenkontrolle durch.

Schaden von 250 Euro Schaden

Während der Kontrolle fanden die Beamten ein Feuerzeug bei den Jugendlichen. Die Eltern der Jungen wurden umgehend benachrichtigt. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Weitere Ermittlungen hat die Polizei eingeleitet, um weitere Details zum Vorfall zu klären. In der Vergangenheit war die Haltestelle bereits Ziel von Vandalismus. Ob die beiden Jugendlichen mit anderen Vorfällen in Verbindung stehen, ist unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise. Maßnahmen zur Prävention werden in Abstimmung mit der Stadt geprüft.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.