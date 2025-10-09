Logo ka-news.de
Brand Rastatt: Bushaltestelle am Leopoldring beschädigt, Polizei ermittelt

Polizeibericht aus Rastatt

Bushaltestelle in Flammen: Was hinter dem Brand am Leopoldring steckt

In Rastatt brannte eine Bushaltestelle am Leopoldring. Die Polizei löschte den Brand und ermittelt.
    Nach Angaben der Polizei setzten Unbekannte in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr an einer Bushaltestelle im Leopoldring Feuer. Polizeikräfte löschten die Flammen mit Feuerlöscher und Wasser. Dabei entstanden Schäden an Scheiben der Haltestelle.

    Polizeipräsidium Offenburg wertet Spuren vom Tatort aus

    Die Ermittler prüfen die Umstände des Vorfalls. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Ob eine Einzelperson oder mehrere Beteiligte agierten, ist ungeklärt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Auswertung dauert an.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

