Brand in Pforzheimer Hinterhof - 10.000 Euro Sachschaden

In Pforzheim gerieten am Montagmorgen, 22. September, zwei Kleinkrafträder in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Laut Polizei wurde ein nahe abgestelltes Fahrzeug sowie eine angrenzende Hecke durch den Brand beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Technischer Defekt als Brandursache

Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8 Uhr alarmiert. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zur Aufklärung des Brandhergangs.

