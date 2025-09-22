Logo ka-news.de
Brand in Pforzheim: Kleinkrafträder fangen Feuer

Pforzheim

Brand in Pforzheimer Hinterhof - 10.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr löschte den Brand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Hirsauer Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    In Pforzheim gerieten am Montagmorgen, 22. September, zwei Kleinkrafträder in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Laut Polizei wurde ein nahe abgestelltes Fahrzeug sowie eine angrenzende Hecke durch den Brand beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

    Technischer Defekt als Brandursache

    Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 8 Uhr alarmiert. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zur Aufklärung des Brandhergangs.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

