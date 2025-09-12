Dicker Rauch über Mühlacker: Zwei Container gehen in Flammen auf

Akkus wohl für Container-Brand verantwortlich

Am Donnerstagabend, 11. September, gegen 18.30 Uhr wurden starke Rauchschwaden in der Kanalstraße in Mühlacker gemeldet. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Container auf einem Firmenareal in Brand. In einem der Container befanden sich Akkus, die als Ursache für das Feuer vermutet werden. Die Flammen griffen auf einen weiteren Container über.

Schaden noch nicht bekannt

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an. Sie brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.