Fünf Verletzte bei Brand in Bretten: Küche einer Wohnung in Flammen

Mittwochmittag ereignete sich ein Brand in der Helga-Barth-Straße in Bretten. Nach Angaben der Polizei geriet eine Küche im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Feuerwehrkräfte retteten vier Personen, darunter ein Ehepaar und dessen zwei Enkelkinder. Der 69-jährige Großvater erlitt schwere Verletzungen, die anderen drei Personen wurden leicht verletzt.

Brandort: Bretten

Ein weiterer Bewohner des Hauses zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden in ärztliche Obhut gebracht. Andere Hausbewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Der Brand beschädigte die betroffene Wohnung und das Haus, das momentan unbewohnbar ist.

Die Schadenshöhe wird auf 750.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

