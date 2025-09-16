Brand bei Pforzheim: Sachschaden beträgt 5.000 Euro

Nach Angaben der Polizei standen ein Bauwagen, Gartenmöbel und Arbeitsgeräte in Flammen. Die Flammen griffen auch auf einen nahegelegenen Baum über. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082/79120 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.