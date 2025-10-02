Malsch: Zwei Autos auf Parkplatz abgebrannt – Kripo ermittelt

Logo ka-news.de
Brand auf Parkplatz in Malsch: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Polizeibericht aus Malsch

Auf einem Parkplatz in der Talstraße brannten ein VW und ein Audi. Die Polizei meldet 60.000 Euro Schaden und prüft Brandstiftung.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Nach Angaben der Polizei Karlsruhe brannte in der Nacht auf Donnerstag, 2. Oktober, ein geparkter VW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Talstraße. Flammen griffen auf einen daneben abgestellten Audi über und beschädigten das Auto stark. Ein Zeuge alarmierte gegen 2Uhr Polizei und Feuerwehr.

    Schaden von etwa 60.000 Euro

    Die Feuerwehr löschte den Brand vor Eintreffen der Streife. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Eine Brandstiftung schließt der aktuelle Ermittlungsstand nicht aus. Die Ursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

