Bombendrohung in München: Oktoberfest bis Mittwochabend geschlossen!

München

Bombendrohung: Oktoberfest in München bleibt bis Mittwochabend geschlossen

Das Oktoberfest in München bleibt vorerst geschlossen. Grund ist eine Bombendrohung gegen das berühmte Volksfest.
Von Melissa Betsch
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Die Bombendrohung stehe offenbar in Zusammenhang mit einer Explosion im Münchener Norden. Das gibt die Stadt München auf ihrer Webseite bekannt. Demnach werde das Oktoberfest bis mindestens 17 Uhr geschlossen bleiben.

    Ein entsprechendes Täterschreiben liege vor. Am frühen Nachmittag wolle man über das weitere Vorgehen entscheiden.

    Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

