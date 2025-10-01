Bombendrohung: Oktoberfest in München bleibt bis Mittwochabend geschlossen

Die Bombendrohung stehe offenbar in Zusammenhang mit einer Explosion im Münchener Norden. Das gibt die Stadt München auf ihrer Webseite bekannt. Demnach werde das Oktoberfest bis mindestens 17 Uhr geschlossen bleiben.

Ein entsprechendes Täterschreiben liege vor. Am frühen Nachmittag wolle man über das weitere Vorgehen entscheiden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.