BMW-Fahrer verursacht Unfall auf A8 und flüchtet: 25.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei hat ein unbekannter BMW-Fahrer auf der A8 einen Unfall ausgelöst. Er wechselte gegen 15.15 Uhr plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Ein VW-Golf-Fahrer wich daraufhin auf den linken Fahrstreifen aus. Dort kollidierte er mit einem weiteren VW-Golf.

25.000 Euro Schaden

Der BMW-Fahrer hielt kurz an und setzte seine Fahrt ohne Rücksichtnahme fort. Der Sachschaden an den beiden VW-Golf beträgt etwa 25.000 Euro. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer ein, die jedoch ergebnislos blieb. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise zur Unfallflucht

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zum BMW-Fahrer geben können, werden von der Polizei gebeten, sich zu melden. Das Autobahnpolizeirevier Pforzheim ist weiterhin für Hinweise verfügbar. Die Polizei betont, dass sachdienliche Angaben den Ermittlungsfortschritt entscheidend unterstützen könnten.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.