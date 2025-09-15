Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Offenburg: Täter flüchtig

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstagabend zu einem schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Freiburger Straße in Offenburg. Der Täter, der mit einem Messer bewaffnet war, betrat den Verkaufsraum gegen 20.30 Uhr. Er forderte den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Mit etwa 300 Euro Bargeld und Tabak flüchtete der Mann anschließend in Richtung Kinzig.

Täter mit auffälligem Kapuzenpulli

Der Täter wird als normal gebaut beschrieben, er trug dunkle Kleidung. Auffällig an ihm waren die beiden weißen Kordeln seines Kapuzenpullovers, den er über den Kopf gezogen hatte.

Der Vorfall ereignete sich in einer stark frequentierten Gegend, was die Aufklärung des Verbrechens erschweren könnte. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Wer kann Hinweise geben?

Die Beamten setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Täter schnellstmöglich zu fassen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.