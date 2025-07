Vier Promille: 53-Jähriger verursacht Unfallfluchten in Muggensturm

Ein Verkehrsteilnehmer verursachte am Dienstagnachmittag in Muggensturm gleich zwei Unfälle. Nach Angaben der Polizei setzte sich der 53-Jährige gegen 15.45 Uhr mit einem KIA in Bewegung und fuhr zunächst gegen einen Ford. Der erste Zusammenstoß ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz. Anstatt anzuhalten, fuhr der Mann weiter und rammte kurz darauf einen Mercedes am Straßenrand.

Polizeieinsatz in der Karlsruher Straße

Ohne den entstandenen Schaden zu beachten, entfernte sich der Unfallverursacher. Ein Zeugenhinweis ermöglichte der Polizei, den Mann schnell in der Karlsruher Straße aufzuspüren. Bei seiner vorläufigen Festnahme ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über vier Promille. Eine Blutprobe wurde im Anschluss durchgeführt.

Der erheblich alkoholisierte Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der entstandene Sachschaden an Ford und Mercedes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Behörden gehen von einer erheblichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer aus.

Durch das rasche Eingreifen der Polizei konnte eine weiterführende Gefährdung verhindert werden. Der 53-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Das Polizeipräsidium Offenburg ermittelt weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.