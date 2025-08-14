38-Jähriger Radfahrer stark alkoholisiert auf Landstraße unterwegs

Ein erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer beschäftigte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der 38-Jährige radelte gegen 0.20 Uhr mit seinem E-Bike auf der L559. Auf Höhe Blankenloch in Richtung Eggenstein fiel er einer Streife auf.

Landstraße 559 bei Blankenloch

Die Polizeistreife bemerkte, dass das Rad ohne Licht fuhr. Zudem fuhr der Mann in deutlichen Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Der Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Das Vorgehen der Polizei erfolgte zur Sicherheit aller Beteiligten.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.