Betrunkener E-Bike-Fahrer auf Landstraße in Stutensee mit 1,7 Promille gestoppt

Polizeibericht aus Karlsruhe

38-Jähriger Radfahrer stark alkoholisiert auf Landstraße unterwegs

Die Polizei kontrollierte einen betrunkenen E-Bike-Fahrer bei Stutensee. Der Mann fuhr ohne Licht und in Schlangenlinien auf der L559.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Atemalkoholtest (Symbolbild).
    Atemalkoholtest (Symbolbild). Foto: Heiko Becker/dpa

    Ein erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer beschäftigte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der 38-Jährige radelte gegen 0.20 Uhr mit seinem E-Bike auf der L559. Auf Höhe Blankenloch in Richtung Eggenstein fiel er einer Streife auf.

    Landstraße 559 bei Blankenloch

    Die Polizeistreife bemerkte, dass das Rad ohne Licht fuhr. Zudem fuhr der Mann in deutlichen Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Der Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Das Vorgehen der Polizei erfolgte zur Sicherheit aller Beteiligten.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

