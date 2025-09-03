Logo ka-news.de
Betrunkene Autofahrerin rammt Streifenwagen in Karlsruhe während Kontrolle

Polizeibericht aus Karlsruhe

Betrunkene Autofahrerin rammt in Karlsruhe Streifenwagen

Nach Angaben der Polizei war eine 54-jährige Seat-Fahrerin in der Nacht zum Mittwoch, 3. September, gegen 0.30 Uhr im Schindweg in Durlach unterwegs. Als die Beamten sie einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, versuchte die Frau am Straßenrand zu halten – und stieß dabei beim Rangieren mehrfach gegen den geparkten Streifenwagen.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Erste Schätzungen beziffern den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen auf rund 2.000 Euro. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

    Der betroffene Polizeiwagen erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Beschädigungen. Die Kontrolle wurde eingeleitet, nachdem die Frau mehrere Versuche unternahm, korrekt zu parken. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

