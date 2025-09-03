Betrunkene Autofahrerin rammt in Karlsruhe Streifenwagen

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Erste Schätzungen beziffern den entstandenen Schaden an den Fahrzeugen auf rund 2.000 Euro. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der betroffene Polizeiwagen erlitt durch den Zusammenstoß erhebliche Beschädigungen. Die Kontrolle wurde eingeleitet, nachdem die Frau mehrere Versuche unternahm, korrekt zu parken. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.