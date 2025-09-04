Betrügerin bei Geldübergabe in Karlsruhe festgenommen

Vorangegangen waren Ermittlungen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main zu sogenannten "Schockanrufen". Die bisher unbekannten Täter hatten offenbar telefonisch Kontakt zu einer 81-jährigen Frau aus Herxheim aufgenommen und sich dabei als Polizeibeamtin, Oberstaatsanwalt sowie weinende Familienangehörige ausgeben. Mit einer erfundenen Geschichte hatten sie die Seniorin überzeugt, 50.000 Euro abzuheben. Die Übergabe des Geldes sollte in Karlsruhe stattfinden.

Kurz nach der Übergabe nahm die Polizei die 61-jährige Betrügerin fest. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten an dieser Betrugsmasche dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.