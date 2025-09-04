Logo ka-news.de
Betrügerin bei Geldübergabe in Karlsruhe festgenommen

Polizeibericht aus Karlsruhe

Am Freitag, 29. August, wurde gegen 16.50 Uhr eine 61-Jährige im Karlsruher Stadtgarten festgenommen. Sie steht im Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und ist nun in Untersuchungshaft.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Vorangegangen waren Ermittlungen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main zu sogenannten "Schockanrufen". Die bisher unbekannten Täter hatten offenbar telefonisch Kontakt zu einer 81-jährigen Frau aus Herxheim aufgenommen und sich dabei als Polizeibeamtin, Oberstaatsanwalt sowie weinende Familienangehörige ausgeben. Mit einer erfundenen Geschichte hatten sie die Seniorin überzeugt, 50.000 Euro abzuheben. Die Übergabe des Geldes sollte in Karlsruhe stattfinden.

    Kurz nach der Übergabe nahm die Polizei die 61-jährige Betrügerin fest. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten an dieser Betrugsmasche dauern an.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

