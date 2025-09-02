Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Bauarbeiter bei schwerem Unfall in Pforzheim lebensgefährlich verletzt

Blaulicht

Unfall nahe Pforzheim – Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagmorgen, 2. September, kam es zu einem Unfall hinter dem Ortsausgang Dietlingen. Ein Bauarbeiter wurde gegen 9 Uhr, während der Sicherung einer Baustelle lebensgefährlich verletzt.
Von Katharina Peifer und Pressemitteilung
    • |
    • |
    • |
    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle.
    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

    Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom 2. September hervor. Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer fuhr auf der L562 von Dietlingen in Richtung Ellmendingen. Zwei Arbeiter einer Straßenbaufirma sicherten kurz nach dem Ortsausgang Dietlingen eine Baustelle ab. Dafür stellten sie ihr Firmenfahrzeug, einen Sprinter, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab.

    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle.
    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

    Ein Golf-Fahrer wartete bereits hinter dem Sprinter. Er wollte links an dem Fahrzeug vorbeifahren. Der Porsche-Fahrer erkannte den wartenden Golf vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit zu spät. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte er nach rechts. Dabei berührte er den Golf leicht und prallte in die Leitplanke.

    Bauarbeiter tödlich verletzt

    Durch den Aufprall wurde der Porsche in Richtung des Sprinters abgelenkt. Dort stand der 40-jährige Arbeiter am Heck des Sprinters. Der Mann wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle.
    Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

    Der Porsche-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beiden Richtungen komplett gesperrt werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden