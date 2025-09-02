Unfall nahe Pforzheim – Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt

Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom 2. September hervor. Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer fuhr auf der L562 von Dietlingen in Richtung Ellmendingen. Zwei Arbeiter einer Straßenbaufirma sicherten kurz nach dem Ortsausgang Dietlingen eine Baustelle ab. Dafür stellten sie ihr Firmenfahrzeug, einen Sprinter, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab.

Icon vergrößern Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Ein Golf-Fahrer wartete bereits hinter dem Sprinter. Er wollte links an dem Fahrzeug vorbeifahren. Der Porsche-Fahrer erkannte den wartenden Golf vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit zu spät. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte er nach rechts. Dabei berührte er den Golf leicht und prallte in die Leitplanke.

Bauarbeiter tödlich verletzt

Durch den Aufprall wurde der Porsche in Richtung des Sprinters abgelenkt. Dort stand der 40-jährige Arbeiter am Heck des Sprinters. Der Mann wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Icon vergrößern Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lebensgefahr nach schwerem Unfall auf Baustelle. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Der Porsche-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beiden Richtungen komplett gesperrt werden.