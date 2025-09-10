Brand-Serie in Baden-Baden? Diesmal brannte eine Altkleidercontainer

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagabend, 9. September, zu einem Brand eines Altpapiercontainers in der Schützenstraße in Baden-Baden. Gegen 22.45 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Brand-Serie in Baden-Baden

Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit früheren Bränden zwischen Mai und August. Zeugen werden gebeten, sich bei den Behörden unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

Wie bereits in vergangenen Fällen, bleibt unklar, ob die Brände nur auf einen Täter zurückzuführen sind

Schäden von insgesamt 70.000 Euro

Vergangene Brände führten zu Sachschäden und hinterließen beschädigte Fassaden und Objekte. Eine mögliche Gefährdung von Menschenleben kann nicht ausgeschlossen werden. Trotz intensiver Fahndung gibt es bisher keine nennenswerten Fortschritte. Der Gesamtschaden durch die Serie wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Ermittlungen laufen weiter, um die genauen Umstände zu klären.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.