Feuerwehreinsatz Bad Wildbad: Auto wohl absichtlich angezündet

Am späten Donnerstagabend, 7. August, 23.30 Uhr, brannte ein Citroen in einem Parkhaus in der Ladestraße vollständig aus. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte umgehend zum Brandort gerufen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug bei Eintreffen der Polizei. Die Kriminalpolizei führt derzeit Ermittlungen zur Brandursache durch.

Fahrzeugbrand in Bad Wildbad

Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Das genaue Motiv der Tat ist noch unklar. Eine Schätzung der entstandenen Schadenshöhe konnte bislang nicht vorgenommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die mögliche Hinweise geben können. Sachdienliche Beobachtungen am Donnerstagabend in der Ladestraße könnten zur Aufklärung beitragen.

Einwohner und Anwohner könnten wertvolle Hinweise liefern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer des Kriminaldauerdienstes Pforzheim entgegen. Die Beantwortung weiterer Anfragen erfolgt durch das Polizeipräsidium Pforzheim. Ein Bezug zur Schadenshöhe oder weiteren Informationen wird nach Abschluss der Ermittlungen erwartet.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.