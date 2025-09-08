Logo ka-news.de
B3-Unfall bei Rastatt: Senior wird von Mercedes vom Fahrrad gestoßen

Polizeibericht aus Rastatt

Schwerer Unfall auf B3 in Rastatt: 80-Jähriger von Mercedes vom Rad gestoßen

Ein 80-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Wochenende schwer verletzt. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Senior liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag, 6. September, auf der Bundesstraße B3 nahe einer Firmeneinfahrt. Ein Fahrer stoppte, um einem Senior das Passieren zu ermöglichen. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer überholte und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

    Polizei sucht Zeugen in Rastatt

    Der Unfall zog einen Rettungseinsatz nach sich. Die Polizei sucht Zeugen, besonders den hilfsbereiten Pkw-Fahrer. Der Vorfall passierte gegen 14.40 Uhr. Zeugen können sich bei der Verkehrspolizei in Baden-Baden melden.

    Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei weiter mit. Das Polizeipräsidium Offenburg ermittelt in der Sache. Es soll geklärt werden, wie der Unfallhergang zu bewerten ist.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

