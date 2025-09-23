Messer und Pfefferspray: Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in Karlsruher Innenstadt

Am Donnerstagabend kam es in Karlsruhe zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei trafen im Kreuzungsbereich der Amalienstraße und Hirschstraße zwei Personengruppen aufeinander. Dabei setzten die Beteiligten Pfefferspray und Schlagwerkzeuge ein. Mehrfach verletzten sich Personen leicht, die nicht aktiv an der Auseinandersetzung beteiligt waren.

Tatverdächtiger hantierte mit Messer

Ein Mann soll mit einem Messer Stichbewegungen ausgeführt haben, bestätigt die Polizei. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Trotz umgehender eingeleiteter Fahndung fehlt noch jede Spur der Tatbeteiligten. Unbeteiligte Personen, die vom Pfefferspray getroffen wurden, konnten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei forderte bereits am selben Abend weitere Zeugen auf, sich zu melden. Zeugen beschrieben den Verdächtigen als einen etwa Mitte 20-Jährigen mit südländischem Erscheinungsbild, bekleidet mit einem hellen Shirt und Jeans.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personengruppen oder der Auseinandersetzung geben können sich unter 0721 / 666 3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

