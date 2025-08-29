Körperliche Auseinandersetzung am Karlsruher Kronenplatz

Ersten Informationen zufolge verlangte der Jüngere gegen 21.45 Uhr von dem Älteren Drogen und Alkohol. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich daraufhin ein Streit. Der 20-Jährige griff den 27-Jährigen an, indem er ihn ins Gesicht schlug und am Hals packte. Ziel war der Erwerb der geforderten Substanzen.

Polizei sucht Zeugen

Der ältere Mann überwältigte seinen Gegenüber und würgte ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Unbeteiligte Passanten trennten die beiden Männer. Schätzungen zufolge hielten sich zu diesem Zeitpunkt sechs bis acht Personen am Schauplatz auf.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Cafés. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt in dieser Sache. Hinweise zum Tathergang oder zu beteiligten Personen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe entgegen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Diese werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0721 666-5555.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.