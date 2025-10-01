Auffahrunfall auf der B3 bei Karlsruhe: Zwei Personen verletzt

Auffahrunfall bei Karlsruhe-Durlach

Nach Angaben der Polizei stand am Dienstag, 30. September, gegen 16.45 Uhr, hinter einer Kuppe auf der B3 zwischen Durlach und der Abfahrt zur L623 ein Pannenfahrzeug. Zwei Autos hielten rechtzeitig dahinter an. Ein 38-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Südtangente am Dienstag zeitweise gesperrt

Der Aufprall schob den mittleren Wagen auf das vordere Auto. Der Verursacher verletzte sich schwer. Eine Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Eine Mutter und ihr Kind im dritten Auto blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 50.000 Euro. Das Pannenfahrzeug blieb unbeschädigt. Einsatzkräfte sperrten die Strecke in beide Richtungen zwischen der Südtangente und der L623. Abschleppdienste entfernten die Autos von der Fahrbahn. Die Polizei gab die B3 gegen 19.20 Uhr wieder frei.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.