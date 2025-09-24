Pforzheim: Frau im psychischen Ausnahmezustand verletzt Polizisten

Das teilte die Polizei am Mittwoch, 24. September, mit. Eine Frau weigerte sich, das Gebäude zum Ende der Betriebszeit zu verlassen, obwohl sie wiederholt aufgefordert wurde. Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord stellten fest, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aufgrund der akuten Eigen- und Fremdgefährdung sollte die Frau in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Frau verletzt Beamten bei Widerstand

Gegen die Mitnahme leistete die Frau erheblichen Widerstand. Dabei trat sie einem Polizeibeamten gegen den Oberschenkel und verletzte ihn leicht. Nach eigenen Angaben konnte der Beamte jedoch trotz dieser Verletzung seinen Dienst fortsetzen. Der Vorfall wird von der Polizei als ernsthaft eingestuft, jedoch steht die Gesundheit und Sicherheit der Frau im Vordergrund. Weitere Ermittlungen zur genauen Ursache ihres Zustands laufen derzeit.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.