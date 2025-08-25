Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall in Weingarten: Gesamtschaden von 18.500 Euro

Nach Angaben der Polizei verlor der 44-jährige Ford-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit drei geparkten Autos. Danach sahen Zeugen, wie er versuchte, mit seinem beschädigten Auto zu flüchten. Die eintreffende Polizei stellte bei ihm einen Alkoholwert von etwa 2 Promille fest.

Gesamtschaden von 18.500 Euro

Der Sachschaden am Ford des Unfallverursachers wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. An den anderen Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 14.500 Euro. Der 44-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zudem droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.