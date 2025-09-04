Logo ka-news.de
Alkoholisierter Fahrer verursacht mehrere Unfälle in Straubenhardt – Polizei leitet Strafverfahren ein

Mehrere Vorfälle ereigneten sich am Sonntagnachmittag in Straubenhardt. Ein alkoholisierter Autofahrer stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen und wurde kontrolliert.
    Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfälle in Straubenhardt

    Am Sonntagnachmittag, 31. August, verursachte ein 64-jähriger Autofahrer mehrere Unfälle in Straubenhardt. Laut Angaben der Polizei überfuhr der Mann gegen 16.15 Uhr zunächst ein Firmenschild in der Steinbeisstraße. Beim Rangieren auf dem Firmenparkplatz beschädigte er ein geparktes Fahrzeug.

    Straubenhardt

    Nach kurzer Weiterfahrt stieß er in der Humboldstraße mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Im Krankenhaus entnahm man dem Unfallfahrer eine Blutprobe.

    Der Sachschaden der Vorfälle beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

    Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots.

