Alkoholfahrer verursacht erheblichen Sachschaden in Bruchsal

Nach Angaben der Polizei beschädigte ein alkoholisierter Autofahrer in Bruchsal am Donnerstagabend, 4. September, mehrere Objekte. Der 27-jährige Fahrer war mit einem Opel unterwegs auf der Straße Am Alten Güterbahnhof. Zunächst streifte das Auto den rechten Bordstein, bevor der Mann die Kontrolle verlor und nach links abkam. Der Unfall geschah etwa um 20.15 Uhr.

Schaden von 10.000 Euro

Der Fahrer überfuhr eine Treppenstufe, Metallpfosten und beschädigte eine Schrankenanlage. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Polizisten begleiteten den Mann zur Dienststelle. Dort wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Gesamtschadens an den anderen Objekten ist noch unklar. Die Polizei ermittelt weiter in diesem Fall.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.