50-Jähriger in Offenburg mit Pedelec gestürzt

Nach Angaben der Polizei stürzte ein 50-jähriger Mann am Mittwochabend, 23.20 Uhr, mit seinem Pedelec. Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen in die Straße "Brunnenstube" in Offenburg. Zeugenaussagen zufolge lag der Mann bewusstlos auf der Straße, bevor Ersthelfer eintrafen. Seine schweren Verletzungen erforderten einen Transport ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Polizei sucht nach Zeugen

Polizeiberichten zufolge könnte ein vorheriger Alkoholkonsum des Mannes zu dem Sturz beigetragen haben. Genauere Erkenntnisse müssen weitere Ermittlungen klären.

Noch unklar sind ebenfalls mögliche technische Defekte am Pedelec. Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise, um den Unfallhergang detaillierter zu rekonstruieren. Anwohner, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeipräsidium Offenburg melden.

Erste Maßnahmen am Unfallort leitete ein Rettungsteam ein. Die kam schnell, nachdem Passanten den Notruf gewählt hatten. Den aktuellen Status des Verletzten teilten die Behörden noch nicht mit.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.