Sextortion-Fall in Baden-Baden: Die Polizei warnt

Ein Mann in Baden-Baden wurde Opfer des Erpresser-Tricks „Sextortion“. Die Polizei bittet um Vorsicht im Umgang mit Online-Plattformen.

Die Polizei berichtet, dass ein Mann in Baden-Baden am Mittwoch, 30. Juli, Opfer sogenannter Sextortion wurde. Die Täter kontaktieren ihre Opfer über Online-Plattformen und locken sie in Gespräche, die oft zum Austausch intimer Fotos führen.

Anschließend drohen die Betrüger, diese Bilder zu veröffentlichen, sollte kein Geld gezahlt werden. Der Betroffene hat Anzeige erstattet, wie die Polizei mitteilt.

Vorsicht bei Videochats und intimen Bildern!

Um sich vor dieser Art von Erpressung zu schützen, rät die Polizei zu Vorsicht im Umgang mit Videochats und intimen Bildern. Personen sollten sich nicht zu Entblößungen hinreißen lassen, insbesondere wenn der Kontakt erst kürzlich hergestellt wurde.

Falls bereits Bilder verschickt wurden, empfiehlt die Polizei, kein Geld zu überweisen und Anzeige zu erstatten. Zusätzlich wird empfohlen, den Plattformbetreiber zu kontaktieren, um eine Löschung des Bildmaterials zu veranlassen.

Opfer von Sextortion sollten immer die Polizei kontaktieren und die Straftat melden. Entsprechende Inhalte können auf den Plattformen gemeldet werden, um schnellstmöglich gelöscht zu werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.