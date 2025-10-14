A5 bei Bruchsal am Montagmorgen gesperrt: Unfall mit drei Leichtverletzten

Ein 24-jähriger Ford-Fahrer geriet demnach gegen 6.50 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bruchsal wohl aufgrund von Übermüdung vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit einem blauen Mercedes. Der 64-jährige Mercedes-Fahrer kam nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen ab und prallte gegen die Leitplanke.

Im weiteren Verlauf schleuderte der Ford nach rechts und stieß erneut mit dem Mercedes zusammen. Bevor der Ford zum Stehen kam, traf er seitlich das Heck eines weißen Skoda. Der 38-jährige Skoda-Fahrer fuhr ordnungsgemäß auf dem Beschleunigungsstreifen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 64-Jährige und der 38-Jährige verletzten sich ebenfalls leicht. Ein Abschleppdienst entfernte zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge.

Einsatzkräfte sperrten den Beschleunigungsstreifen und den rechten Fahrstreifen bis etwa 9.50 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 55.000 Euro. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten des Ford-Fahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.