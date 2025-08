Seniorin in Karlsruhe-Rüppurr ausgeraubt: Täter entkommt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstag in der Lebrechtstraße. Die 92-jährige Frau war mit ihrem Ehemann spazieren. Plötzlich zog ihr ein Unbekannter einen Goldarmreif vom Handgelenk. Der Täter floh in Richtung Göhrenstraße/Tulpenstraße. Trotz intensiver Suchmaßnahmen blieb der Verdächtige unauffindbar.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht nun nach weiteren Hinweisen zu dem Unbekannten. Zeugen und die Geschädigte beschrieben den Täter wie folgt:

Etwa 20 Jahre alt

Zwischen 165 und 170 cm groß

Normale Statur

Kurz geschnittene, schwarze Haare

Er trug weiße Kleidung

Die Ermittlungen werden von der Polizei Karlsruhe-Südweststadt geführt. Zeugenhinweise können telefonisch unter 0721 666-3411 gemeldet werden. Die Öffentlichkeit wird um Wachsamkeit gebeten, um den Fall aufzuklären. Die betroffene Straße ist eine ruhige Wohngegend. Der Fall rückt die Sicherheit im urbanen Umfeld in den Fokus.

