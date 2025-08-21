86-jähriger Autofahrer bei Unfall nahe Dettenheim schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei erlitt ein 86-Jähriger am Mittwoch, 20. August, einen schweren Unfall in Dettenheim. Der Fahrer eines Mercedes-Benz fuhr gegen 14.15 Uhr von der Händelstraße in Dettenheim-Liedolsheim in Richtung Dettenheim-Rußheim. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und überquerte ein Ackergelände.

Landstraße 602 in Dettenheim

Der Mercedes fuhr anschließend über die Landstraße 602 und kam im Seitengraben zum Stillstand. Der Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Rettungskräfte versorgten ihn notärztlich, bevor er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Polizeikräfte sperrten die L602 für die Unfallaufnahme in beide Richtungen.

Die Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls laufen. Das Polizeirevier Philippsburg hat die Untersuchungen übernommen. Auch die Frage, ob Fahrzeugmängel zur Ausfahrt führten, bleibt offen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Weitere Erkenntnisse soll die laufende Untersuchung liefern.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.