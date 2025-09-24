Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

86-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall in Rastatt: Polizei ermittelt

Rastatt

Tödlicher Unfall in Rastatt: Seniorin wird von Auto erfasst

Am Dienstagnachmittag, 23. September, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer eine Seniorin auf der Plittersdorfer Straße an. Am Abend erlag Sie ihren Verletzungen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Michelle aus dem Bruch

    Das teilte die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch, 24. September, mit. Ein 31 Jahre alter Fahrer fuhr gegen 15.10 Uhr mit einem Renault Trafic aus einer Einfahrt und erfasste dabei eine 86-jährige Fußgängerin. Die Frau stürzte und wurde überrollt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen.

    Nach Unfall: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

    Polizeibeamte beschlagnahmten das Unfallfahrzeug zur weiteren Untersuchung. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die genaue Abfolge des Unfalls. Polizeiangaben zufolge wird geprüft, ob der 31-Jährige ausreichend Rücksicht auf den Fußgängerverkehr genommen hatte. Derzeit liegen keine Hinweise auf technische Mängel am Fahrzeug vor. Polizei bittet eventuelle Zeugen des Unfalls um Aussagen zur Rekonstruktion. Die Behörden erhoffen sich dadurch weitere Erkenntnisse über den tödlichen Verkehrsvorfall.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden